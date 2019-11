Centro Clínico Gaúcho coloca nova ferramenta de Inteligência Artificial em operação

O CCG (Centro Clínico Gaúcho) está ampliando os seus investimentos em plataformas que utilizam Inteligência Artificial, com o início da operação do software Dr. Marvin. A ferramenta promove uma auditoria nas contas médicas das clínicas, hospitais e laboratórios credenciados à operadora, analisando diversos aspectos das faturas como valores, procedimentos e exames realizados, e sugerindo ajustes e correções.

O sistema emprega um conjunto de tecnologias inovadoras que permitem a execução de centenas de regras específicas e milhares de combinações em poucos segundos, sendo uma ferramenta poderosa para determinar a melhora da qualidade dos atendimentos, da transparência das contas médicas e do combate às fraudes no setor como um todo.

“A conferência de 100% dos itens faturados nas contas médicas só é possível através de um sistema informatizado e inteligente. O doutor Marvin é especialmente relevante para as empresas clientes do CCG, que passam a contar com uma ferramenta de alta precisão e tecnologia como aliada na auditoria das despesas médicas. Isso se mostra fundamental para evitar o aumento na sinistralidade dos contratos, por exemplo”, afirmou Fábio Rossetto, diretor executivo financeiro do CCG.