Centro Comunitário inaugura o primeiro Sistema de Energia Solar instalado em uma creche no Estado

O Centro Comunitário da Vila Orfanatrófio I (CENCOR) estará de portas abertas à comunidade para a inauguração do primeiro sistema de Energia Solar instalado em uma creche no Estado. Será no próximo dia 30 na instituição que fica na rua Osmar dos Santos Freitas, 40 – Santa Tereza – Vila Orfanatrófio.

Durante todo o dia haverá diversas atrações, como lanches, oficinas socioambientais, palestras ambientais, instalação de uma compostagem e horta suspensa, brincadeiras, música, shows, teatro, bonecos gigantes e muita diversão. Durante a ação serão arrecadados alimentos não perecíveis e roupas para a campanha #AComunidadeMbyaGuaranidoRSprecisadasuaAJUDA

O CENCOR desenvolveu um projeto de energia solar e inclusão social que tem como objetivo tornar a entidade sustentável, por meio da utilização de fonte alternativa de energia. Para a efetivação desta ação a instituição contou com o apoio técnico e financeiro da empresa YES Energia Solar para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Após um ano de estudos, o projeto foi contemplado com a captação de recursos financeiros para a sua execução, obtendo a doação do sistema solar da empresa brasileira Renovigi Energia Solar e a execução do Sistema Fotovoltaico pela YES Energia Solar.

Atualmente, o CENCOR possui um gasto mensal de aproximadamente R$ 1.400,00/mês com o pagamento da fatura de energia elétrica, com a instalação do Sistema Solar este valor despendido com o custeio da energia elétrica poderá ser reduzido em aproximadamente 25%, ou seja, em média, R$ 4,5 mil por ano serão economizados.

Os recursos do projeto foram destinados à aquisição e instalação do Sistema Solar que é composto pelos seguintes equipamentos: 01 Inversor de energia 3.0 kWp; 09 Módulos Fotovoltaicos 340W; 02 Sistemas de Proteção DPS AC/DC; 09 Estruturas de fixação dos módulos; 80 Metragem de cabos estimada (1kv / 90°C); 18 Conectores MC4 aprova d’agua; 01 Kit de acessórios e 01 Módulo Wi-fi.

O CENCOR

O Centro Comunitário da Vila Orfanatrófio I está localizado no bairro Alto Teresópolis, região que abriga uma comunidade em vulnerabilidade social, e atende diariamente mais de 350 crianças e jovens com os serviços de creche comunitária, oficinas de teatro, dança, música e cursos de qualificação profissional para padaria e confeitaria.

A instituição atua há 39 anos sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial, educativo e cultural que trabalha em prol da inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade na comunidade do Alto Teresópolis da Vila Orfanatrófio. Atualmente o CENCOR conta com uma equipe de 25 colaboradores, parte é custeada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com doações da comunidade, empresas e entidades beneficentes da região.

Emissões Globais

A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, sendo responsável por cerca de 60% das emissões globais totais de gases do efeito estufa. Então, com a instalação do Sistema de Energia Solar no CENCOR será evitado que sejam lançados anualmente na atmosfera mais de 3.000 Kg de Dióxido de Carbono (CO2), serão mais de 3 toneladas do principal gás do efeito estufa que não será lançada na atmosfera.

Apoiadores da ação: ONG Ambiental Toda Vida; Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo PoA, Hubittat Inovação da Empresa STE Engenharia Ltda, Startup AQP Brasil, Projeto Apoema Ambiental e UBER da Balada.

