Acontece CMPC completa 100 anos de Brasil e 10 de atuação em solo gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Maurício Harge, presidente da CMPC Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, o presidente da CMPC, Maurício Harge, destacou os 100 anos de atuação da empresa no Brasil e 10 no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no Museu Iberê Camargo. Desde a chegada da CMPC em solo gaúcho, os investimentos do grupo já chegam a 12 bilhões de reais. O maior aporte foi na expansão da planta de Guaíba na ordem de 1,4 bilhão de reais. A companhia aplica 30 milhões de reais em projetos sociais. Um dos novos projetos será a revitalização da orla do Guaíba, no lado da cidade onde fica a planta de celulose.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário