Com direito ao VAR, Grêmio tem último treino antes de receber o Palmeiras, pela Libertadores

Na tarde desta segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou a última atividade do time antes do jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre nesta terça-feira, na Arena, contra o Palmeiras, com transmissão da Rádio Grenal.

O trabalho desta tarde teve a maior parte fechada aos jornalistas. Quando os minutos finais foram abertos, o grupo realizava o tradicional rachão. Michel, que passou por uma artroscopia, participava do treino recreativo com os companheiros. O atleta ainda segue sob observação médica, mas está recuperado da lesão.

Por outro lado, Léo Moura foi a baixa. O lateral sofreu uma lesão na coxa, na partida do último sábado, e o tempo de parada é estimado em seis semanas.

Durante a atividade no CT Luiz Carvalho uma cena chamou a atenção. Os jogadores recorrem ao VAR para analisar a marcação de um dos times. Veja o vídeo abaixo.

🇧🇼#Grêmio l Momento em que o VAR foi solicitado no treino. O árbitro é Léo Moura, e após a análise no VAR, ele validou o gol do time azul. @rdgrenal pic.twitter.com/0XKVrUoKtf — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) August 19, 2019

O provável time do Grêmio para o jogo contra o Palmeiras tem: Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Éverton; André.

Deixe seu comentário: