Convention Bureau apresenta ações e projetos em reunião de diretoria do Sindilojas Porto Alegre

Convidada a participar da reunião de diretoria do Sindilojas Porto Alegre, nesta terça-feira (16/7), a presidente do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, Luciane Pacheco, fez uma apresentação institucional da entidade, destacando ações e projetos de seu planejamento para este segundo semestre de 2019.

Segundo Luciane, somente este ano, o departamento de Captação realizou 65 reuniões com entidades, universidades, centros de eventos e hotéis, buscando oportunidades para realização de eventos na capital. Atualmente estão sendo trabalhados 275 eventos, sendo 70% do segmento Médico e áreas da Saúde.

Estava também presente, na ocasião, o vice-presidente do Conselho do POACVB, Maurício Macedo. A reunião do Sindilojas Porto Alegre foi presidida pelo presidente em exercício, Arcione Piva.

