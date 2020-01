Acontece Cooperativa amplia ações de responsabilidade social atendendo necessidades de diferentes segmentos de público

"Atuar no cooperativismo em benefício dos outros é inspirador, transformou minha vida”, diz José César Boeira, presidente da Unicred Porto Alegre Foto: Jane Castro Foto: Jane Castro

“Se Brasília praticasse os valores do cooperativismo, o Brasil seria hoje uma potência de trabalho, honestidade, valores, moral, promovendo o conceito de amor ao próximo. Cooperativismo é isto, é amor ao próximo, dedicação. Atuar no cooperativismo em benefício dos outros é inspirador, transformou minha vida”. A definição é de José César Boeira, presidente da Unicred Porto Alegre.

Médico, com duas pós graduações, em Auditoria e Administração, ele está em sua segunda gestão à frente da instituição e provavelmente rumo à terceira, computando inúmeras realizações nesta trajetória, repleta de planos. Para ele, a atividade representa “um sacerdócio”, começando pela colheita de frutos plantados em prol da sociedade. Exemplos não faltam. Há 10 anos, a Unicred Porto Alegre passou a apoiar o Projeto Pescar, beneficiando jovens em situação de vulnerabilidade social, entre 16 e 19 anos. A iniciativa, que visa a capacitação deste público “transforma o núcleo familiar”, como defende Boeira, “tornando-os cidadãos”. Ao longo deste tempo, cerca de 150 jovens chegaram à formatura pelos braços da Unicred.

Há cinco anos, a Unicred Porto Alegre vem abraçando outra causa importante, incentivando a doação de órgãos, em função principalmente das negações que ainda são altas no Estado, em torno de 43%. “Queremos que os transplantes cresçam e diminuam as filas de pessoas esperando por um órgão”. Através da campanha O Melhor Instrumento é a Voz, a Unicred objetiva conversar sobre o tema, orientar pessoas, num trabalho a várias mãos, apoiando o movimento Via Vida, em uma parceria que se estende também à Comissão Interhospitalar para Transplante e Doação, Central de Transplantes do RS, Organização de Procura de Órgãos, Secretaria de Transplantes do RS e Frente Parlamentar de Incentivo à Doação de Órgãos da Assembleia Legislativa. “A Unicred quer levar informação às famílias e às escolas”.

Através do projeto Contação de Histórias, o objetivo para 2020 é, ao lado do Via Vida, chegar às escolas de todo o interior do Estado, conscientizando crianças desde cedo quanto à importância do tema. “O projeto é grandioso e os resultados, indescritíveis”. Mas não fica nisso, o olhar da Unicred não é apenas ao transplantado, mas aos seus familiares, envolvendo hospedagem para quem não é da Capital, apoio pedagógico e sócio-educativo através de oficinas de trabalho e artes, em função principalmente do longo tempo de recuperação de um transplantado. De janeiro a outubro de 2019, 4.700 pessoas foram atendidas e 480 hospitalizadas.

Crianças e adolescentes também estão no foco de outra iniciativa da Unicred Porto Alegre, o Metamorfose. Há seis anos, a instituição vem patrocinando a edição de livros para que crianças e adolescentes internadas no Hospital Santo Antônio contem suas histórias de vida “sem medo de serem verdadeiros”. Boeira reitera que falar abertamente sobre a doença diminui a dor do paciente, a ansiedade, além do incentivo na participação de um produto editorial distribuído ao grande público. “Estar internado é bem difícil para qualquer pessoa, ainda mais para crianças e adolescentes e nós queremos dar vasão às suas necessidades nestes momentos de transição que nos levam a repensar valores”. O Metamorfose está na sua sexta edição, com 15 mil livros já publicados.

Educação Financeira é outro projeto que a instituição vem desenvolvendo há cerca de um ano, dirigido aos estudantes e jovens atuantes ou recém-saídos de escolas e universidades da saúde. “O objetivo é transformar a visão do jovem. A Unicred é uma instituição financeira que traz não só resultados mas quer levar conhecimento a este público, apoiando iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional e crescimento pessoal”. No rastro deste projeto, Boeira adianta que está em fase de implantação o Crédito Educativo da Unicred que deverá beneficiar uma camada grande de alunos, seguido pela Conta Universitária. São ações inspiradas nos princípios do cooperativismo “que é o interesse pela comunidade”.

Otimismo não falta ao presidente da Unicred não apenas frente a estes projetos de responsabilidade social, mas em relação ao cenário econômico do Brasil, que impulsiona seu crescimento, pois segundo ele, como instituição financeira cooperativa, a Unicred “tem mais facilidade para transitar pela crise por conhecer bem seus cooperados”. São cerca de 15.500 cooperados que, somados a seus familiares, representam 210 mil participantes, com um crescimento na carteira em torno de 7% em relação ao ano anterior. “A cooperativa de crédito não visa lucro como os bancos tradicionais”. Boeira defende que a Cooperativa presta inclusive consultoria aos seus cooperados com foco no seu desenvolvimento financeiro. “Queremos que nosso cooperado cresça, ele é cliente e dono da Cooperativa”. A Unicred conta com 17 agências na Capital e está presente em 44 municípios gaúchos, com 175 colaboradores que recebem treinamento diferenciado, chegando a 100 horas de capacitação para atendimento desde a linha de frente, gerências de relacionamento, caixa e demais funções. “Nosso cooperado é reconhecido pelos colaboradores, não enfrentam filas, o atendimento é personalizado, qualificado e de excelência”. (Clarice Ledur)

