CMPC auxilia em transformação de bairro em Guaíba com Parceria Público-Privada

Desde o segundo semestre de 2018, parte da cidade de Guaíba (Ruas Rui Barbosa, Vitório Casagrande e João Batista Luzardo) recebeu importantes melhorias de mobilidade urbana graças a uma ação conjunta entre a CMPC e a prefeitura municipal. A Parceria Público-Privada (PP2) atende às reivindicações da comunidade e beneficia milhares de pessoas que utilizam essas vias diariamente.

“Um dos princípios da nossa atuação é conviver de forma harmônica com as comunidades nas quais estamos inseridos, melhorando a qualidade de vida da população”, diz Mauricio Harger, Diretor Geral da empresa. As obras, ultrapassaram os 3 milhões de reais, e foram destinadas principalmente à pavimentação das ruas, mas também trouxeram outros progressos como drenagem pluvial (melhorando o escoamento das águas do sistema de macrodrenagem), transferência de linhas de água potável para a calçada e rearranjo de postes.

Abaixo, os detalhes da Parceria Público-Privada 2, estabelecida pelas Leis nº 3.478, de 2016, e nº 3.594, de 2017

• Rua Rui Barbosa (trecho de 1700 metros entre as Ruas Gomes Jardim e Mauricio Lessa): recebeu melhorias pontuais no sistema de drenagem pluvial existente, nova capa asfáltica e sinalização horizontal através de pintura de eixo de pista.

• Rua Vitório Casagrande (trecho de 750 metros entre as Ruas Adão Foques e Rui Barbosa): recebeu nova rede de drenagem pluvial em toda extensão, proporcionando melhor condução das águas até o sistema de macrodrenagem já implantado, bocas de lobo, estrutura de pavimentação, capa asfáltica e sinalização horizontal através de pintura de eixo de pista.

• Rua João Batista Luzardo – trecho 1 (260 metros entre as Ruas Mário Fernandes da Cunha e extensão de 40 metros após a Rua Amazônia): recebeu nova rede de drenagem pluvial em toda extensão, bocas de lobo, estrutura de pavimentação e pavimentação por blocos de concreto.

• Rua João Batista Luzardo – trecho 2 (750 metros entre as Ruas Mauricio Lessa e Vitório Casagrande): recebeu complementação de boca de lobo ao longo de toda extensão, limpeza e retirada dos sedimentos na macrodrenagem, estrutura de pavimentação, capa asfáltica e sinalização horizontal através de pintura de eixo de pista.

