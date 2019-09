CREA-RS participou da 42ª Expointer

Já é tradição o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) estar presente na Expointer. Em 2019, não seria diferente. O estande do conselho esteve aberto para receber visitantes durante os nove dias de feira, das 8h às 20h. A casa do CREA, no Parque Assis Brasil, estava localizado na quadra 12, setor A, em frente ao Pavilhão Internacional.

Da abertura ao fechamento da feira, que ocorreu entre 24 de agosto e 1º de setembro, o estande do conselho promoveu diversas atividades e palestras técnicas gratuitas, de acesso a todos os visitantes da exposição. A programação foi organizada em parceria com as diretorias das Inspetorias de Esteio, Canoas e São Leopoldo e do Núcleo de Eventos/Gerência de Comunicação e Marketing, com a colaboração da Coordenadoria das Inspetorias.