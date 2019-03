Criadores de Angus alinham rumos da pecuária do futuro

A necessidade de implementar uma pecuária cada vez mais sustentável e alinhada com os desejos dos novos consumidores foi uma das conclusões dos painéis do Secretariado Mundial de Angus, que segue até sexta-feira em Punta Del Este, no Uruguai. Segundo o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, importantes questões sobre a raça foram discutidas. Reunido com representantes da Colappa, o presidente da Angus do Brasil debateu a relevância da integração de dados avaliativos do gado da raça para permitir que todos os rebanhos da América Latina avancem.

A participação da Angus encerrou-se nesta quarta-feira (27/3) com a entrega de prêmios para animais vencedores de categoria no julgamento morfológico de gado de elite. O gerente de fomento da Angus, Mateus Pivato, entregou a escarapela na categoria Júnior. “Viemos com uma delegação grande neste ano, com participação de nosso corpo técnico nas giras de campo e com diretores e coordenadores no congresso. Os debates nos mostram que o Brasil está trilhando os mesmos rumos dos demais países, avançando na genômica e nos testes técnicos que nos permitirão selecionar rebanhos mais eficientes e que produzirão carne de qualidade com menos impacto ao meio ambiente”.

