Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

O goleiro tem contrato com o colorado até maio de 2020 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Danilo Fernandes segue com o futuro indefinido no Inter. O goleiro ainda aguarda uma resposta da direção do colorado sobre a proposta de renovação, que está sob análise do departamento de futebol. O arqueiro possui vínculo com o clube até maio de 2020.

As conversas já perduram desde o início de dezembro. Conforme informações da Rádio Grenal, Danilo tem preferência em seguir no clube, mas quer uma renovação de três ano. A pedida do goleiro também é por uma sequência de jogos na próxima temporada. Contudo, a tendência é que não haja a ampliação do vínculo. E, o goleiro, pode ser usado como moeda de troca em futuras negociações.

Em 2019, o goleiro soma apenas 5 jogos como na meta colorada. Titular em 2018, Danilo tenta recuperar a titularidade após sofrer uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada. O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta. O goleiro de 31 anos tem contrato com o clube até maio de 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

