Desejos é a temática da quarta edição do talk mais show Batik Afrodite. O encontro promete desmistificar as nuances do universo feminino, num espaço para vivenciar e compartilhar experiências. Nesta edição a atividade acontece nesta terça-feira, dia 03 de setembro, na Di Leone Eventi, a partir das 19h30min na Rua Dr. Vale 553 – Térreo, bairro Moinhos de Vento. No comando, a jornalista Laura Medina, juntamente com a publicitária Priscila Ditzel, idealizadora do projeto e a terapeuta multidimensional, Carmem Porto.

O evento é aberto a mulheres e homens e apresenta temas como carreira, novos desafios, família, quebra de tabus e as diferentes formas de amar e se relacionar amorosamente e o como apimentar a relação. “Além de um bom bate-papo, a noite promete muita música, sorteios e bom humor aqui na Di Leone Eventi. Estamos muito felizes em receber em nossa casa mais este evento”, adianta Maria Eduarda Leão, proprietária da casa de eventos sociais e corporativos.

A Di Leone Eventi traz na sua essência, elegância, sofisticação, num ambiente intimista, onde os convidados são recebidos em casa. Um espaço idealizado para atender os sonhos dos clientes, numa abordagem delicada e profissional. Uma nova forma de unir, fazendo com que cada um dos convidados, sintam-se únicos e especiais. Com capacidade para 100 pessoas acomodadas, a Di Leone Eventi, atende cerimônias de casamentos e de mini weddings. Aliado a localização privilegiada, a casa oferta serviços como segurança, estacionamento interno para 80 carros, locação, iluminação, fotografia, gastronomia e sonorização. O empreendimento conta ainda, com seis ambientes. O local também possui uma adega, que até outubro de 2019 está abrigando uma galeria de arte. Mais sobre a casa em Informações em www.dileoneeventi.com.br

Serviço/ Di Leone Eventi recebe talk show Batik Afrodite/ 03 de setembro/ 19h30min/ Di Leone Eventi Rua Dr. Vale, 553 Moinhos de Vento – Térreo, Porto Alegre