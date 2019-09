Neste sábado (14/09) o Dia do Bem-Estar abre a Quinzena do Consumidor no Paseo Zona Sul. Durante toda a tarde ocorrerão diversas atividades gratuitas voltadas aos cuidados com o corpo, saúde, nutrição e alimentação saudável. Das 14h30 às 17h30 o Estúdio APPA e a BPro promovem aulões ao ar livre: yoga, pilates, treinamento físico e funcional e preparação articular para o treinamento preenchem a programação. Para encerrar as atividades, às 17h30, bate-papo com nutricionista.

No mês de comemoração dos nove anos do Paseo Zona Sul, o local promove diferentes atrações especialmente pensadas para o público. Durante a Quinzena do Consumidor os frequentadores que consumirem a partir de R$ 200,00 em produtos nas lojas do Paseo ganharão uma mini cesta de piquenique, que poderá ser utilizada no sábado seguinte (21/09), quando será promovido um piquenique para brindar a entrada da primavera. Haverá atividades para toda a família especialmente às crianças com brinquedos infláveis. A promoção do brinde das mini cestas segue até o final do mês.

Programação 14/09 – Dia do Bem-Estar

14h00: Mobilização e preparação articular para o treinamento | Bpro

14h30 : Aula demonstração de Ioga | Espaço APPA Yoga;

15h15: Mobilização e preparação articular para o treinamento | Bpro

16h00: Aula demonstração de Pilates | Espaço APPA

16h45: Aula em grupo Treinamento Físico Funcional | Bpro

17h15: Aula demonstração de Pilates | Espaço APPA – Bate papo Nutricionista

Em caso de chuva, as atividades aconteceram na área coberta do Paseo

Programação 21/09 – Dia da Primavera

Piquenique e brinquedos infláveis

