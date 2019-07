Dia do Panificador: conheça curiosidades dos pães na Rede Deville

Se existe uma data que poucos lembram do setor hoteleiro na hora da comemoração é o dia 8 de julho, ou Dia do Panificador ou Padeiro. Uma data especial que homenageia o astro dos deliciosos cafés da manhã nos hotéis.

Tirando as unidades Deville Business Curitiba, Deville Express Guaíra e Deville Express Cascavel, todas as outras unidades da Rede possuem panificadora própria dentro do hotel. No Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA) e Deville Business Maringá (PR), a padaria funciona internamente e vários tipos de pães são feitos diariamente para atender aos hóspedes.

Os números da hotelaria impressionam. E para que tudo esteja fresquinho e pronto para os hóspedes, muitos colaboradores trabalham nos bastidores. Em uma média aproximada, chegamos à soma de quase 8.000 pães por dia na Rede Deville, o que faz com que esse número em 30 dias se transforme em 240 mil pães.

Destes, no Deville Prime Campo Grande, são 14 tipos de pães feitos diariamente; já no Deville Prime Cuiabá, 20 tipos de pães rotativos saem da padaria do hotel, enquanto no Deville Prime Porto Alegre são 18 opções. No Deville Prime Salvador, diariamente, de 12 a 20 tipos de pães e, no Deville Business Maringá, 16 tipos variáveis e 7 fixos.

Nos sabores variáveis, delícias regionais como em Salvador, que serve o típico pão do Nordeste conhecido como “Pão Delícia” – à base de uma massa leve com queijo, depois de assado fica bem fofinho e pode ser servido com ou sem recheio. Já em Porto Alegre, o destaque fica com os pães de beterraba, de cenoura e o de espinafre. Em Campo Grande, o pão australiano faz parte do cardápio; em Cuiabá, o brioche é o queridinho, enquanto em Maringá, o pão de beterraba faz muito sucesso.

Além dos tradicionais, as unidades trabalham com a gastronomia inclusiva e pensam nas pessoas com restrições e não só eles, mas também quem busca uma alimentação saudável e por isso inclusão de pães ricos em fibras, vitaminas, buscando inserir alimentos funcionais como linhaça, quinoa, sem perder a apresentação e o sabor.

Por isso, pães especiais também fazem parte do cardápio diário dos hotéis. No Deville Prime Salvador são servidos o pão sem glúten, integral, 7 grãos e integral com frutas secas. Já no Deville Prime Cuiabá, as opções são pão sem glúten, integral, pão light integral, 12 grãos, centeio e australiano. O Deville Prime Campo Grande serve pão sem glúten, pão multicereais, pão integral, pão de quinoa e pão preto. No cardápio do Deville Prime Porto Alegre, pães integrais, sem glúten, com nozes, de aveia, granola, chia e quinoa. No Deville Business Maringá, pães de forma integral, francês integral e multigrãos.

“Os pães sem lactose são produzidos sem problemas dentro das unidades. Já os sem glúten a Rede produz, mas para consumo de quem busca opções sem o glúten por questão de escolha alimentar, porém, para quem tem restrição, como a doença celíaca, por exemplo, aí não é indicado, pois não há em nenhuma unidade da rede uma área exclusiva para a manipulação destes alimentos. Neste caso compramos de fornecedores externos, homologados pela Nutrição e compras, para minimizar o contato com produtos que tem o glúten dentro das nossas propriedades”, explicou Elisangela Casagrande, gerente de nutrição.

