Empresários entregam a Bolsonaro carta de apoio à Reforma da Previdência

Um grupo de empresários que integram o Movimento Brasil 200 levou, nesta terça-feira (26), uma carta em apoio à Reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro. Na entrega, que foi feita no Palácio do Planalto, empresários renomados se fizeram presentes como Flávio Rocha, dono da Riachuelo, e Luciano Hang, proprietário da Havan. Eles estavam acompanhados pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso Nacional.

Um trecho do documento dizia que “a mãe de todas as reformas é a Nova Previdência, sinalizando solidez fiscal, responsabilidade com o futuro do país e garantia de estabilidade econômica para os próximos anos”.

