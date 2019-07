Encontro Ginetes do Freio investe em facilidades para os criadores

As leiloeiras Parceria Leilões e Programa Leilões estão promovendo o inédito Leilão Encontro – Ginetes do Freio, onde oferecerão uma tecnologia inovadora para facilitar o pós-venda dos criadores de Cavalo Crioulo.

O aplicativo Acerto Fácil vai automatizar a emissão das cobranças, além de oferecer aos vendedores a gestão dos recebíveis com o acesso ao detalhamento completo de suas vendas. Tudo isso sem mensalidade, tarifas menores que as dos bancos e sem os trâmites tradicionais para contratação de carteiras de cobrança junto a instituições bancárias.

Durante o evento, os compradores receberão um link pelo celular para definir como preferem pagar: boleto digital ou cartão de crédito no pagamento recorrente, que compromete apenas o valor da parcela no limite do cartão. As cobranças serão realizadas automaticamente mês a mês e os vendedores terão o acompanhamento detalhado dos recebíveis com especificações por nome e valor do animal, número da parcela e do lote que está sendo pago.

Ainda pelo aplicativo, a validação dos contratos será feita por assinatura digital online, reconhecida pelo cartório e arquivada em blockchain. “Isso assegura imediatamente a compra do cliente e reduz sensivelmente os custos e prazos para envio, assinatura e devolução de contratos”, acrescentou Erli Salgueiro Jr, fundador e CEO do Acerto Fácil.

Após 30 dias de inadimplência, o crioulista poderá solicitar assessoria de cobrança pelo aplicativo. Os vendedores também terão acesso à carteira digital Acerto Fácil e poderão usar o saldo para pagamento de contas e transferência sem custo entre os usuários.

O Acerto Fácil foi lançado na Expointer de 2018 e oferece um jeito simples de pagar e receber para o agronegócio. A AgTech permite ter o controle do negócio na palma da mão, pelo aplicativo, disponível gratuitamente na Play Store e na Apple Store. “Temos uma solução completa para atender produtores e prestadores de serviços rurais como leiloeiras, criadores e produtores rurais, corretores de animais, restaurantes e lojas voltadas para produtos do agronegócio, além de AgTechs”, finalizou Carolina Behr, co-fundadora do Acerto Fácil.

