Escolas de educação infantil do SESC estão com inscrições para ano letivo de 2020; há vagas gratuitas

Estão abertas as inscrições para o ano letivo de 2020 nas escolas de educação inantil do SESC. As instituições atendem crianças de 3 a 5 anos e 11 meses em turno integral e/ou parcial.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 25 de outubro nas unidades Sesc responsáveis. Há vagas gratuitas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e vagas na modalidade pagantes. Mais informações e o regulamento estão disponíveis no site do Sesc.

São 19 escolas no RS: Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Carazinho, Chuí, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Porto Alegre (bairro Navegantes), Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Tramandaí e Viamão.

As bolsas gratuitas são direcionadas a famílias que possuem renda mensal de até três salários mínimos nacionais. As escolas oferecem alimentação, material escolar e uniforme.

