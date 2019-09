Estado forma mais 156 bombeiros militares

O Rio Grande do Sul conta, a partir desta terça-feira (10) com mais 156 bombeiros militares. A cerimônia de formatura aconteceu no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. O governador em exercício, Ranolfo Veira Júnior, destacou a importância do trabalho dos bombeiros. “Esse é o momento supremo na vida de vocês. Celebrem-no! Vocês ingressam, agora, em uma atividade diferente de qualquer outra, na qual colocam em risco a própria vida para cumprir o dever de bombeiro militar. Desejo êxito, sucesso, e que voltem aos seus lares ao fim de cada missão”, afirmou Vieira.

O curso, que começou em fevereiro deste ano e possuiu 1.368 horas/aula, abrangeu disciplinas como técnicas de combate a incêndio, suporte básico da vida, segurança e prevenção de incêndios. A formatura reuniu alunos das turmas de Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul recebe os novos soldados, que passam a integrar as unidades. Nos próximos dias, será definido o local de atuação de cada um dos formandos. Foi a primeira turma de bombeiros formada na atual gestão. O CBM atua em 93 municípios e atende 76% da população gaúcha.

