Falker apresenta linha para agricultura de precisão durante a Expodireto

Tecnologias e inovações rurais fazem parte de uma das principais feiras agropecuárias do Brasil que é a Expodireto Cotrijal, que chega a sua 19ª edição e será realizada entre os dias 5 e 9 de março em Não-Me-Toque (RS), considerada a capital da Agricultura de Precisão. Mais uma vez, a Falker Automação Agrícola, empresa nacional com sede em Porto Alegre (RS), estará presente apresentando seu portfólio de soluções para o produtor que deseja gerir suas lavouras baseado em informações agronômicas precisas.

A empresa estará presente no evento para apresentar os seus produtos voltados para a agricultura de precisão. Conforme seu diretor, Marcio Albuquerque, o mercado agropecuário do gaúcho é muito importante, assim como a Expodireto Cotrijal. Ele observa que a expectativa é de que este seja um ano positivo após um período de controle maior de investimentos por parte dos produtores e, portanto, é o momento de voltar a investir mais fortemente em tecnologia. “É fundamental que o produtor se antecipe e busque a solução para questões que envolvem a produtividade das lavouras”, afirma.

A Falker possui uma linha completa de produtos que ajudam na questão do diagnóstico da compactação do solo, no controle de irrigação, entre outros. A empresa desenvolve equipamentos como o Terrram, que é um medidor de condutividade elétrica do solo, o SoloDrill, um amostrador de solo hidráulico, o FieldBox, coletor de dados de navegação em campo, e o FalkerMap, que é um software para geração de mapas. “Para medir a compactação do Solo, a empresa possui uma linha completa, desde o penetroLOG, de operação manual, até o SoloStar, um sistema que permite a realização de medições de compactação em grandes áreas de forma automatizada. E também temos o FarmLink, um sistema que possibilita monitorar a umidade do solo em tempo real, proporcionando um controle efetivo da irrigação”, explica Albuquerque.

A Falker está com seu estande no pavilhão 2. Na edição passada a feira movimentou pelos expositores R$ 2,12 milhões, uma alta de 34% em comparação com a edição de 2016. Durante o período da feira engenheiros, agrônomos, técnicos, cientistas e veterinários ficam à disposição para mostrar as melhores técnicas para a produção agropecuária e aumento de produtividade. Mais informações podem ser obtidas no site do evento www.expodireto.cotrijal.com.br e da empresa www.falker.com.br.

