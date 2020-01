Acontece Faltando apenas dois meses para o Carnaval é grande a movimentação de pessoas procurando ingressos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Francielly Rosa é a 2ª Princesa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os pavilhões das Escolas de Samba estão em ritmo cada vez mais acelerado para deixar tudo pronto para fazer um grande desfile nos dias 6 e 7 de março. Os ingressos podem ser adquiriridos na Anhanguera Centro – Avenida Alberto Bins, 410- 4°andar, das 13h às 19h todas as quartas-feiras ou pelo site www.minhaentrada.com.br.

Dando sequência na apresentação da Corte do Carnaval 2020 de Porto Alegre, conheça um pouco mais sobre a Segunda Princesa do Carnaval 2020, Francielly Rosa, de 21 anos:

➡ Data de nascimento: 05 de setembro de 1999

➡ Escola de Samba: S.B.C BAMBAS DA ORGIA

➡ Cargo que ocupa na Escola: Atualmente Rainha da Escola

➡ Escolaridade: Cursando técnico em Administração

➡ Altura: 1,70

➡ Manequim: 38

➡ É natural da onde? Porto Alegre

➡ Hobbie: Gosto nas horas livres fica com a família e curtir o Carnaval.

➡ De que forma a Escola contribui com a tua vida? Acredito que escola contribui me dando a oportunidades de se destacar nessa nossa folia e na realização de um sonho.

➡ Qual o teu sonho? Costumo dizer que sou uma “menina” sonhadora, além de já ter realizado um sonho de ser rainha, almejo viagens para outros continentes.

➡ O que mais gosta de fazer em Porto Alegre? Gosto muito de sair com família, amigos, visitar as escolas de Samba, visitar nossos pontos turísticos e desfrutar de algum locais de lazer que temos aqui em Porto Alegre.

➡ Já fez parte da Corte do Carnaval em outros anos? Não, nunca tinha participado de outras cortes. Essa sim é minha estreia e um novo desafio que estou me dedicando e fazendo com muito amor.

➡ O que significa para ti fazer parte da Corte do Carnaval de Porto Alegre? Para mim significa GRATIDÃO, estar fazendo parte da corte do Carnaval de Porto Alegre é uma honra inexplicável e uma sentimento único. Poder levar o Samba, a alegria e o amor para as pessoa é muito gratificante e lindo. Espero conseguir junto com a corte resgatar todo o povo carnavalesco e simpatizantes para dentro das nossas quadras e avenida. A nossa cultura é tão importante e cabe a nós não deixá-la morrer.

