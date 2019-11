Acontece Federasul traz para o Tá na Mesa desta quarta o tema agronegócio

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre. (Foto: Banco de dados/O Sul)

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), traz para o Tá na Mesa desta quarta-feira (27), o tema “O Agronegócio muito além da porteira”, uma visão de crescimento econômico e mercado internacional. Para discutir o assunto, vai estar presente o presidente da Yara Brasil e vice-presidente executivo da Yara Internacional, empresa com 15 mil funcionários que vende para mais de 160 países. O presidente da empresa, Lair Hanzen, vai mostrar como consegue manter a prosperidade de seus negócios apesar da crise econômica que afeta o Estado e o Brasil. Além disso, ele vai falar sobre a trajetória da empresa – um case de sucesso e exemplo de como a gestão pode enfrentar as dificuldades atuais além da porteira.

Tá na Mesa

Palestrantes: Lair Hanzen, presidente da Yara Brasil e vice-presidente executivo da Yara Internacional

Tema: “O Agronegócio muito além da porteira”

Endereço: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

