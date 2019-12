Rio Grande do Sul Folha de novembro do Poder Executivo é quitada nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

A previsão inicial do Tesouro do Estado era quitar esta folha em 3 de janeiro

Os esforços para ampliação de receitas extraordinárias e melhoria na arrecadação garantiram a quitação da folha de novembro do Poder Executivo nesta segunda-feira (30). A previsão inicial do Tesouro do Estado era quitar esta folha em 3 de janeiro. Com isso, a totalidade dos salários de novembro estará nas contas dos servidores até a noite desta segunda-feira.

A quitação da folha de novembro antes da virada do ano foi possível pela antecipação de arrecadação do IPVA 2020, cujo último dia de pagamento com desconto máximo ocorre nesta segunda-feira, além do ingresso de recursos da cesta básica (processo em que o Estado teve ganho de causa relativo ao ICMS).

Calendário de dezembro

Como reflexo da arrecadação do Estado, mais de metade dos servidores do Executivo terá seus salários de dezembro quitados até o dia 10 de janeiro.

Quem recebe líquido até R$ 2.700 terá o salário quitado no dia 10 de janeiro, o que representa 57% dos vínculos. Os contracheques de quem recebe até R$ 5.500 líquidos serão depositados no dia 13 de janeiro. A quitação total da folha de dezembro está prevista para o dia 14 de janeiro.

