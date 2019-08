Fórum Cresce RS discute sobre Aeroporto Salgado Filho e monitoramento de estradas

O Fórum Cresce RS, realizado na Casa da Rede Pampa na Expointer nesta quinta-feira (28), entre as 14h30 e 18h, trouxe sete painéis para serem discutidos com assuntos relacionados a investimentos, empreendimentos e desburocratizações relacionadas ao Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS: Presidente da Assembleia do RS abre o “Fórum Cresce RS”, na Casa da Rede Pampa na Expointer

Uma das discussões do fórum teve como tema o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. Para explicar a atual situação do aeroporto estavam presentes os painelistas Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do RS, e Heriberto Roos Maciel, promotor do Ministério Público do RS.

De acordo com Eduardo da Costa, a pista do aeroporto deve ser segura para o investidor e proporcionar investimentos com visão jurídica clara. “Esta visão do nosso estado está com projeto em andamento neste sentido”, comentou.

Heriberto Roos falou que o Ministério Público procura trazer questão do respeito à legislação sem visão burocrática, como, por exemplo, a questões das licenças. “Fazemos muitas audiências com órgãos públicos para verificarmos transversalidade no licenciamento. Órgãos públicos devem ter processos únicos e todos trabalharem com este processo único”.

Ainda no painel, foram comentadas questões sobre a remoção de famílias de determinadas áreas, que exigem um olhar social, pois geralmente são pessoas que trabalham com recolhimento de lixo e reciclagem, e contribuem para o desenvolvimento do Estado. “É preciso resolver estas questões com critério”, ressaltou Heriberto.

Em seguida, outro painel discutiu o monitoramento do andamento de estradas (BR-290, BR-116, BR-285). O assunto foi comentado por Juvir Costella, secretário de Logística e Transporte do RS e Delmar Pellegrini Filho, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do RS.

Nesta quinta-feira (29) foi assinado o acordo, de cerca de R$ 70 milhões, de cooperação técnica entre governo e municípios para a economia. O estado vai comprar asfalto e distribuir às prefeituras. Além disso, o governo está em contato com Brasília para que verbas de emendas positivas sejam utilizadas nas estradas. Atualmente, mais de 60 rodovias estão sem acesso.

A economia do governo em aluguel já chega a R$ 6 milhões. “Temos muita dificuldade, mas iniciativa. Queremos arrecadação junto às bancadas gaúchas, precisamos arrecadar R$ 200 milhões. Se o Estado não atrapalhar, podemos ir muito bem. Este estado é rico. O importante é acreditar no que se faz, e eu acredito”, disse Costela.

O Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável é promovido pela Rede Pampa e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.