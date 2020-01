Acontece Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos ocorre no dia 24 de janeiro em Xangri-lá

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O governador gaúcho Eduardo Leite será um dos palestrantes do evento Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini O governador gaúcho Eduardo Leite será um dos palestrantes do evento. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini) Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini

A Rede Pampa de Comunicação, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS realizam mais uma edição do Projeto RS Sustentável, com o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos.

No próximo dia 24 de janeiro, às 14h30min, na Saba (Sociedade Amigos do Balneário Atlântida), em Xangri-lá, lideranças políticas e setoriais discutirão alternativas e soluções para a economia gaúcha. Um evento onde se debaterá progresso sustentável com especialistas, autoridades e com a sociedade civil.

Entre os palestrantes, Luís Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Estado; Ruy Santiago Irigaray Junior, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul.

Paulo Uebel, secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Governo Federal; Claudio Coutinho Mendes, presidente do Banrisul; Luiz Corrêa Noronha, vice-presidente, Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do BRDE; Jeanette Lontra, diretora de Operações do BADESUL desde 30 de abril de 2015 e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site http://forumdesenvolvimentors.com.br/#panel1.

