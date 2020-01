Acontece Fórum Social Mundial 2020 – População Idosa, Pessoas com Deficiência e Diversidades

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

O Comitê Organizador do V Fórum Social Mundial da População Idosa, IV Fórum Social Mundial das Pessoas com Deficiência (PCDs) e II Fórum Social Mundial das Diversidades, preparou uma extensa agenda de 27 a 31 de janeiro de 2020, em Porto Alegre. Intitulada de Fórum Social Mundial – População Idosa, Pessoas com Deficiência e Diversidades, as atividades serão variadas. Oficinas, seminários, palestras e quaisquer atividades pertinentes relacionadas aos temas.

Iniciando no dia 27, a partir das 11h com credenciamento e estandes dos organizadores e apoiadores e a tarde, a partir das 13h30 com múltiplas atividades socioculturais sob o guarda-chuva “abertura”. O Território do FSM 2020 conta com apoio de todas as dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre; Auditório da OAB-Cubo; salas de aula da Faculdade FACTUM, Auditório da FADERGS, espaços na cidade de Canoas, Alvorada e Guaíba.

Conforme o representante do comitê organizador do evento, Lélio Luzardi Falcão, “será um momento ímpar no debate da sociedade sobre o envelhecimento da população e seus desdobramentos”, portanto, trata-se de uma pauta importante e urgente a ser trabalhada. “O envelhecimento ativo e saudável tem sido tema de destaque em todo o mundo, que se prepara para a terceira Assembleia Mundial da ONU, a ocorrer em 2022”. Sua avaliação está em conformidade com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que preconiza que idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais.

Todavia, para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. Além disso, o Brasil é plural, com uma população de 49,8 milhões de pessoas com deficiência (IBGE, 2010) e com diversidade de gênero, etnias, orientação sexual, etc. que permeiam a sociedade e nem sempre são respeitadas em seus direitos fundamentais. Todas essas pessoas envelhecerão ou já se encontram nessa fase de vida e como estão vivendo ou estarão no momento da velhice? O debate se torna necessário para mostrar as singularidades, discutir e poder trazer à luz do ntendimento, solidariedade e respeito humano para uma verdadeira sociedade para todas as idades. O evento é uma organização da Pró-Diversitas Brasil, Instituto Amigos do FSM (IAFSMPOA), Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI/RS), Cruz Vermelha Brasileira, Filial RS (CVB/RS) e UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E tem o apoio institucional da Assembleia Legislativa do RS, Fórum Democrático do Desenvolvimento Regional, Câmara Municipal de Porto Alegre, Conselho Estadual da Pessoa Idosa – CEI/RS, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEPEDE), Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMDEPA), além de instituições como Universidades, Associações, Sindicatos, Secretarias, Organizações de Classe, Organizações Governamentais, empresas parceiras, dentre outros.

Participações confirmadas: a UERGS já encaminhou suas atividades; Comitê Organizador preparou seminários nos eixos Saúde, Moradia e Acessibilidade; o Conselho Estadual do Idoso (CEI) realizará atividade sobre Participação Social e cidadania; A OAB/RS realizará em sua sede OAB/Cubo um seminário sobre o consumidor idoso: o Coletivo Poa_Inquieta fará

oficinas sobre economia prateada, empregabilidade da população sênior e outros assuntos; Convivendo com doenças neurodegenerativas será o tema abordado pelas três ONGs de familiares e pacientes destas doenças: Associação Brasileira do Alzheimer (ABRAz/RS) em parceria com a Associação de Parkinson do RS (APARS) e a Associação de Esclerose Lateral

Amiotrófica (ARELA); A Campanha Janeiro Branco em conjunto com a Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes com Esquizofrenia (AGAFAPE) realizarão roda de conversa sobre a temática da Saúde Mental, Envelhecimento e Esquizofrenia.

A Associação Nacional de Gerontologia do RS (ANG/RS) fará atividades sobre saúde, envelhecimento e sexualidade; SBGG encaminhou seis atividades na Caravana do Envelhecimento. A Cruz Vermelha Brasileira/RS organizará oficina prática de primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos. O Movimento Negro será representado pelo Movimento Negro Unificado (MNU) e o Movimento Raízes de Bento Gonçalves; Já o SESC em conjunto com o COMDEPA está realizando Show de talentos com os três públicos do FSM. Aguardamos do MNU, MTG e outros, além dos sindicatos, associações e outras entidades que sempre tem participação. A grande maioria das atividades é encaminhada pelo e-mail com previsão de 04 de janeiro.

Atividades Paralelas FSM2020/ Realizarão pré-eventos, no domingo, em 26/01, na Redenção

Campanha Janeiro Branco

A Campanha Janeiro Branco pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos. Por um mundo melhor e uma humanidade com mais amor

e mais responsabilidade em relação a si mesma e em relação a cada uma das suas partes.

Roda de Conversa com distribuição e momento de relaxamento/ 26/01, das 10h às 13h / Parque da Redenção / Organizador: AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes Esquizofrênicos).

Comemoração do Ano Novo Chinês

Para dar as boas vindas ao novo ciclo do zodíaco chinês foi organizada uma grande comemoração fruto da cooperação entre o Instituto Confúcio da UFRGS, Escola Dança do Leão Porto Alegre, Escola de Engenharia da UFRGS, Conselho de Usuários do Parque da Redenção, Centro Cultural Chimês, Escola Baowei, Associação Zhong Tao, Instituto Cultural Sino-Gaúcho, entre outras instituições responsáveis pela promoção da cultura chinesa em Porto Alegre e no RS.

Comemoração Ano Novo Chinês/ 26/01, das 11h às 17h/ Parque da Redenção

Informações sobre a Programação e Inscrições para as Atividades no Sympla: bit.ly/fsm2020

