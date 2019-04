Futebol Feminino: Grêmio estreia com goleada no Brasileirão

O time feminino do Grêmio estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro Série A-2. O time comandado por Patrícia Gusmão venceu o Toledo por 10 a 0, na primeira rodada do torneio nacional. Karina (4x), Tati, Vitória (2x), Gabriela (2x) e Luiza marcaram os gols que decretaram a maior goleada no final de semana.

Com o resultado, o time gremista assumiu a liderança do Grupo 4, que tem Palmeiras, Portuguesa, Atlético-MG, Moreninhas (MS) e Toledo.

O próximo desafio do Grêmio será no dia 13 de abril, em casa, no Vieirão, diante do Moreninhas, do Mato Grosso do Sul. Já o Toledo, visita o Atlético-MG pela segunda rodada do Brasileiro A2.

O Campeonato será disputado em 5 fases; na 1ª Fase os 36 clubes serão divididos em 6 grupos de 6 clubes cada e jogam em turno único dentro do grupo; avançam para a 2ª Fase 16 clubes, e jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a Final. Após o término da Primeira Fase estarão classificados para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados.

