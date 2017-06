Glass House Design apresentou tendÃªncias de arquitetura e decoraÃ§Ã£o no I Fashion Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo recebeu amantes da arquitetura e da decoração durante as duas semanas da charmosa Glass House Design. A segunda edição da mostra, que ocorreu entre os dias 3 e 18 de junho, reuniu as últimas tendências do design de interiores e encantou quem circulou pelos inspirados espaços, fossem consumidores finais ou profissionais especializados.

Com entrada gratuita, a Glass House ainda ofereceu diversas opções de palestras técnicas ministradas por especialistas de cada área. A primeira edição da mostra, realizada no ano passado, também foi sucesso de público e colocou o I Fashion Outlet no mapa dos principais eventos do setor no Rio Grande do Sul – mérito reiterado pelo êxito da nova mostra.

Idealizada pelo Guia Glass, a mostra Glass House Deisign contemplou 13 ambientes produzidos por marcenarias de alto padrão e adornados por peças de design exclusivas, assinadas por 25 expositores, que puderam ser adquiridas na hora pelos visitantes. Como já é prática no I Fashion Outlet, os produtos em exposição receberam descontos promocionais de até 50%.

I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Inaugurado em setembro 2013, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo é o primeiro outlet premium do Sul do país e primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116. Atualmente, conta com mais de 80 lojas e oferece o melhor do varejo nacional e internacional, com descontos de 30% a 70%, além de nove operações de fast-food e um renomado restaurante, o Mamma Mia. Com um projeto arquitetônico diferenciado, o outlet valoriza a iluminação natural e tem formato de open mall e oferece diversos serviços para clientes, como o estacionamento gratuito, com capacidade para 1.300 carros.

