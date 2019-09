Goleada: Inter vence Grêmio por 4 X 0 no Gre-Nal feminino

No clássico Gre-Nal, as meninas do inter sairão vencedoras e golearam a equipe do Grêmio. O Inter venceu o Grêmio, por 4 a 0, na tarde deste sábado (21) no campo do Sesc, em Porto Alegre. A equipe colorada liderada por Maurício Salgado assumiu a liderança da fase de grupos do Campeonato Gaúcho feminino organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) com nove pontos. O Tricolor é o segundo com seis.

Fabi Simões se destacou no clássico e fez os três primeiros gols da equipe colorada. A lateral-direita, que retornou ao time depois de se recuperar de lesão, ainda não tinha condições de atuar pelo corredor e foi posicionada no setor ofensivo. Vestindo a camisa 11, comandou as principais jogadas de ataque do time.

A rádio Grenal que transmitiu o jogo por uma equipe exclusivamente de mulheres, foi uma grande aliada na Campanha do Brinquedo neste jogo. Os espectadores que foram assistir ao clássico foram convidados a contribuir com a doação de um brinquedo para a Campanha da Prefeitura Tudo Vira Brinquedo, Fazendo juntos uma infância mais feliz. Ao todo foram arrecadados 625 quilos de alimentos. Os objetos arrecadados serão doados para as entidades cadastradas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, brinquedotecas de creches, escolas municipais e entidades cadastradas, que, ao todo, atendem cerca de 770 crianças.

