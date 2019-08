Governador Wilson Witzel vai condecorar atiradores de elite que mataram sequestrador

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, condecorará por bravura os atiradores de elite responsáveis pela neutralização do criminoso que fez 37 reféns dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói.

Em coletiva, Witzel declarou: “Foi uma ação exitosa, que mostra quanto a nossa Polícia Militar é preparada para preservar vidas. Nós estamos vivendo momentos difíceis hoje em que o crime organizado mata pessoas inocentes e é colocada a culpa na polícia.”

“Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. Isso está acontecendo nas comunidades. Eles estão com fuzis nas comunidades. Aterrorizando as comunidades. Isso é o que a gente viu. Mas o que a gente não vê que está nas comunidades? Se a polícia puder fazer o trabalho dela de abater quem estiver de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas.”

Perguntado se o governador daria carta branca para outras situações como essa, o governo respondeu que “evidente”. Witzel diz que sequestrador estava com isqueiro na mão quando foi baleado “Estava com isqueiro na mão no momento em que foi abatido, pronto para incendiar”.

Na coletiva, o governador citou “forte cheiro de gasolina” ao chegar no local e afirmou que houve necessidade de usar atiradores para neutralizar “alguém que estava colocando em risco dezenas de pessoas”.

