Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O governo Marchezan é o que menos investiu em publicidade institucional nos últimos 20 anos. A análise tem por base os primeiros três anos de todas as gestões. Desde 2001, o campeão de gastos com publicidade nas duas últimas décadas foi o governo Fogaça/Fortunati (2009 a 2011), com R$ 81,6 milhões.

Depois vem o governo Fortunati (2013 a 2015), com R$ 68,8 milhões. O primeiro governo Fogaça (2005 a 2007), colocou R$ 60,9 milhões em publicidade. E o último governo petista da série de 16 anos, João Verle (2002 a 2004), gastou R$ 60 milhões nos três primeiros anos da sua administração.

Marchezan (2017 a 2019) investirá R$ 38 milhões – menos da metade que os últimos quatro governos de Porto Alegre. Todos os valores foram atualizados pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo). Os dados anteriores a 2001 são de difícil acesso, mas estão sendo apurados.

