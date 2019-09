Grupo Social Pertence recebe Prêmio Panvel em Cena

No próximo domingo (15/9), ocorrerá a entrega do prêmio Destaque Panvel em Cena. Em sua sexta edição, a iniciativa irá homenagear este ano o Grupo Social Pertence, entidade da capital gaúcha que atua a favor da inclusão de pessoas com deficiência física, sensorial e intelectual na sociedade. A cerimônia de premiação acontece a partir das 18h, com apresentação, no Theatro São Pedro, integrando a programação oficial do Porto Alegre em Cena, festival que conta com o apoio da Panvel há 10 anos.

Na ocasião, o grupo homenageado apresentará a peça Todo Mundo tem um Sonho – A Arte de Pertencer, que traz elementos de circo, teatro, música e dança. Com a participação de cerca de 60 jovens, a obra aborda a pessoa portadora de deficiência como protagonista de própria história, ocupando seu lugar na sociedade e desenvolvendo suas diversas virtudes. A peça é um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Social Pertence, que aposta na cultura como importante ferramenta para inclusão social de seu público atendido.

Grupo Social Pertence

O grupo apresenta-se como um clube de sociabilização para pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual. Atua estimulando os participantes a viverem suas próprias histórias de vida, vencendo as barreiras do dia a dia, ganhando independência. O grupo busca despertar o sentimento de pertencer a algo maior através de experiências marcantes, laços de amizades, inclusão social e trabalho. O resultado dessa atuação é um impacto na qualidade de vida das pessoas atendidas, que se reflete em suas famílias e em toda a sociedade.

