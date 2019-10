GURI comemora primeiro ano e conquista público com resgate da gastronomia gaúcha

Cinco mil clientes, 2,3 mil quilos de carne, 190 quilos de pão e milhares de quilos de vegetais. As somas desses números resultam na receita de sucesso do primeiro ano de funcionamento do GURI – Cozinha de Origem, restaurante no Vale dos Vinhedos comandando pelo chef dos fogos Enio Valli. Desde outubro do ano passado, foram servidos 4,8 mil pratos à la carte e outros 1,5 mil menus degustações preparados entre as brasas, em forno à lenha ou parrilla (com lenha de reflorestamento documentada). As receitas mesclam criações autorais, tradicionais e releituras, resgatando a gastronomia e a cultura dos gauchos do Rio Grande do Sul, da Argentina e do Uruguai.

Em 12 meses, circularam pela charmosa casa de número 676, na Linha 15 da Graciema, em Bento Gonçalves, clientes da Serra Gaúcha (35%), região metropolitana (25%) e também de outras regiões do Rio Grande do Sul (10%), além de moradores de outros estados e do Exterior (30%).

“Este primeiro ano foi muito acima das expectativas. É um projeto jovem, sem muitas pretensões, mas buscamos o nosso máximo na cozinha, sempre valorizando a gastronomia gaucha. Foi um ano de construção e solidificação do conceito, de trabalho incansável em busca da excelência, mas ainda há muito o que melhorar. Estamos, ainda, longe de concretizar todos os nossos objetivos. Neste pouco tempo, já chamamos a atenção da crítica especializada de grandes veículos do país, mas, acima de tudo, fidelizamos e emocionamos muitos clientes”, avalia o chef de 36 anos.

Para o futuro, Valli planeja explorar mais o jardim, ampliar a horta orgânica do restaurante – construindo um espaço de 120 m² –, buscar autossuficiência em vegetais, rastrear por completo as proteínas servidas e, claro, aprofundar os estudos sobre a gastronomia gaucha.

Novo Menu



Para comemorar o primeiro ano de vida do GURI, o chef Enio Valli lançou, no dia 20 de Setembro – data em que os gaúchos celebram a Revolução Farroupilha – um novo menu. Do cardápio atual permaneceram pratos que são tradicionais e que fazem parte da história do lugar ou que entraram recentemente entre as opções. Foi alterada parte do à la carte, composto por entradas, saladas, pratos principais e sobremesas, e, por consequência, dos Menus de Origem (R$ 130) e Loucos por Carne (R$ 170), servidos em etapas, que variam de acordo com a sazonalidade dos ingredientes.

A maioria dos pratos permanece sendo feita entre as brasas, sempre com produtos locais: as carnes são gaúchas, os hortifrútis e laticínios são da Serra e os temperos orgânicos são colhidos diretamente da horta do restaurante. As pessoas com preferência pela dieta sem proteína animal também seguem tendo opções vegetarianas e veganas no restaurante. Já os pequenos podem optar pelo Prato para Gurizada.

Outra novidade é que, a partir dessa mudança, as alterações passarão a fazer parte da rotina do GURI, tornando a gastronomia comfort food ainda mais fresca, sazonal e experimental.

“Quero cozinhar pratos diferentes permanentemente, ou seja, encontro o insumo em um dia e no outro faremos o prato. Essas receitas poderão ficar um, dois ou vários dias no menu. Quero que as pessoas sintam as raízes dos povos que colonizaram nosso Estado a cada garfada. E quero que sintam e provem novas texturas e sabores”, adianta o chef.