Nesta segunda (24) iniciam as construções de uma megaloja da Havan em Pelotas, no Sul do estado. A loja ficará na esquina da Avenida Senador Salgado Filho com a Avenida Zeferino Costa. O proprietário da Havan, Luciano Hang, disse o novo empreendimento vai significar “mais desenvolvimento, mais empregos e muita alegria”.

