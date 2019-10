Inscrições abertas para a final do Circuito Sesc de Corridas 2019 em Torres

As inscrições para a final estadual do Circuito Sesc de Corridas 2019 estão abertas até o dia 10 de novembro. Para participar da prova que acontece no dia 1 de dezembro, em Torres, no extremo norte litoral do Rio Grande do Sul, os atletas precisam ter ficado entre 1° e 3° lugar na classificação geral e de cada faixa etária do circuito nas etapas locais. A confirmação da participação na etapa final deve ser feita pelo site do Sesc, onde também está disponível o regulamento da competição.

O Sesc vai disponibilizar transporte para os três primeiros colocados no geral e de cada faixa etária de todas as provas realizadas, que vai sair no sábado das cidades que vão ter etapas municipais. Seguindo o mesmo critério, os atletas da categoria Comércio e Serviços também terão subsidiados a alimentação e a hospedagem.

Para os campeões e vice-campeões estaduais na categoria Comércio e Serviços, assim como o vencedor do ranking individual, vão receber como premiações duas diárias com um acompanhante em um dos hotéis Sesc/RS. Também serão premiadas com troféus as cinco equipes que obtiveram a maior pontuação durante o ano.

A prova da final estadual é dividida nas categorias Comércio e Serviços e Público em Geral, nos naipes masculino e feminino, nas distâncias de 3km, 5km e 10km e em nove faixas etárias, iniciando aos 16 anos. O Circuito conta com rankings individual e por equipe, que registram a pontuação acumulada ao longo do ano para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas categorias Comércio e Serviços e Público em Geral. O ranking é feito com base na posição obtida pelos atletas na classificação geral das etapas e serve para identificar a associação ou equipe que será a campeã estadual.

Neste ano, o Circuito Sesc de Corridas conta com 19 etapas classificatórias, realizadas nas cidades de Atlântida Sul, Novo Hamburgo, Santa Maria, Caxias do Sul, Santana do Livramento, Camaquã, Rio Grande, Lajeado, Porto Alegre, Capão da Canoa, São Leopoldo, Passo Fundo, Guaíba, Ijuí, Pelotas, Torres, Gramado, Uruguaiana e Santa Cruz do Sul. O evento é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio da Hortênsias Água Mineral Natural.