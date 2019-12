Acontece Inscrições abertas para a Unidade Projeto Pescar Unimed Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Entre os benefícios estão vale-transporte e material didático Foto: Arquivo/ Agência Brasil Foto: Arquivo/ Agência Brasil

A sexta turma da Unidade Projeto Pescar Unimed Porto Alegre está com inscrições abertas. Os interessados devem realizar inscrição online até o dia 02 de janeiro de 2020, pelo site www.projetopescar.org.br/inscricoes/. Para participar, o jovem deve ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, e possuir renda de até meio salário mínimo por familiar.

Mais do que proporcionar aprendizado e oportunizar a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social para ingressarem no mundo do trabalho, a Unidade Pescar Unimed Porto Alegre aplica na prática o jeito de cuidar da cooperativa. O projeto já certificou 76 jovens e atua para gerar competências para o mundo do trabalho, além de assegurar melhoria significativa na qualidade de vida dos envolvidos.

Além do curso, o projeto oferece ainda benefícios como vale-transporte, vale-refeição, uniforme e material didático. As aulas teóricas e práticas acontecem entre os meses de fevereiro e dezembro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, em Porto Alegre.

Mais informações pelo e-mail projetopescar@unimedpoa.com.br. e azeredojornalista@gmail.com

