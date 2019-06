Instabilidade na nuvem da Google derrubou serviços da própria empresa e de terceiros

O Gmail, o YouTube e outros serviços que fazem uso da nuvem da Google deixaram de funcionar por mais de quatro horas no domingo (2) devido a “altos níveis de congestionamento de rede”, descreveu a empresa. O Brasil também foi afetado. Como resultado dessa instabilidade, iCloud, Snapchat, Nest, Discord, Vimeo e vários aplicativos e serviços de terceiros que hospedam seus serviços na Google também foram afetados, além, é claro, de apps nativos da empresa como o Admin Console, o Google Sync for Mobile e o G Suite.

Os problemas começaram por volta das 16h, no horário de Brasília, antes de serem completamente resolvidos por volta das 21h. O painel de status do G Suite mostrou que houve problemas com quase todos os serviços em algum momento, exceto o Google+ e o Google Cloud Search. A gigante das buscas não deu detalhes sobre o que causou a interrupção prolongada, mas pediu desculpas pelo inconveniente causado.

“Conduziremos uma investigação interna sobre esse problema e faremos melhorias apropriadas em nossos sistemas para ajudar a evitar ou minimizar a recorrência futura. Forneceremos um relatório detalhado desse incidente assim que concluirmos nossa investigação”, disse a Google em comunicado oficial.

Os serviços em nuvem da Google já passaram por esse tipo de problema e foram desativados em outras oportunidades. O YouTube ficou offline algumas vezes em janeiro e outubro de 2018, e uma série de interrupções do Google Cloud em julho e novembro também do ano passado derrubou alguns dos aplicativos mais populares do mundo, como Snapchat, Spotify e Nest.

O incidente, embora resolvido, coloca em dúvida a confiabilidade da infraestrutura de nuvem da Google. Também destaca as conseqüências da dependência excessiva de uma empresa em serviços de back-end. Com a maioria das empresas descarregando todo o seu back-end para a Google (ou Amazon ou Microsoft), isso também significa que elas dependem totalmente desse serviço para poder operar. Resta ver o que o relatório completo nos revelará.

Animais em 3D na vida real com Realidade Aumentada

A Google apresentou durante o evento Google I/O 2019 algumas novidades bem interessantes em Realidade Aumentada (AR, na sigla original em inglês). Após a navegação no Maps ser liberada para dispositivos Pixel, outro recurso que amplia a sua visão do mundo com a ajuda da tecnologia começou a funcionar.

Trata-se de um função que “conjura” animais em 3D no mundo real, garantindo curiosidade e diversão. Você consegue ver as diferentes espécies a partir da tela do celular e para onde você aponta a câmera, mais ou menos no estilo de Pokémon GO.

O recurso funciona dentro da busca do Google: se você procura por um bicho específico, como cavalo, panda, pônei, guaxinim, tigre, pinguim e muitos outros, surge uma opção no aparelho para ver a criatura em 3D e, se quiser, levá-lo ao mundo real e nas proporções verdadeiras. O app detecta exatamente onde é o chão, projetando até mesmo uma sombra. Algumas pessoas já estão se divertindo com o recurso e postaram resultados no Twitter e no YouTube.

