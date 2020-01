Esporte Inter mantém mistério, treina com portões fechados e Musto retorna

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Internacional deu sequência a sua pré-temporada na manhã desta terça-feira (21) com treinamento com portões fechados. Eduardo Coudet tem utilizado a prática nos treinamentos técnicos neste início de ano (jogo-treino contra o São José também foi sem acesso da imprensa). buscando maior privacidade com os atletas na construção da primeira equipe da temporada.

Praticamente todo o grupo participou da atividade desta manhã, inclusive, Damián Musto, que sentiu desconforto no joelho esquerdo na atividade de segunda-feira. William Pottker segue realizando trabalhos especiais, portanto, não inicia o ano com o restante do grupo.

A escalação da equipe para a estreia no Campeonato Gaúcho segue mantida em segredo, mas a tendência é que alguns atletas da equipe titular não atuem nesta quinta-feira.

Provável time: Danilo Fernandes, Rodinei, Moledo (Roberto), Cuesta, Moisés, Musto (Lindoso), Edenilson, Jhonny (Nonato), Patrick, Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Netto.

