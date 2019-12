Inter Inter negocia contratação de lateral-direito do Flamengo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Rodinei deve assinar contrato de empréstimo por um ano Foto: (Gilvan de Souza / Flamengo) Foto: (Gilvan de Souza / Flamengo)

O Inter está negociando a contratação do lateral-direito Rodinei, do Flamengo. O jogador deve chegar em Porto Alegre por um contrato de empréstimo de um ano.

De acordo com as informações do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia, os clubes já estão trocando as documentações e o anúncio deve ocorrer após a realização do Mundial de Clubes, disputada pelo time carioca.

A chegada de um novo jogador para a lateral-direita está atrelada por conta de possível saída. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o departamento de futebol do colorado tenta envolver o lateral Zeca em negócios de ocasião, como moeda de troca.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

