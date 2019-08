Lançamento da 42ª Expointer acontece nesta segunda-feira (5) na Capital

O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, médico veterinário e funcionário de carreira da Secretaria da Agricultura do RS, vivencia a atividade há décadas e, com muito entusiasmo, diz que a Expointer de 2019 promete atender a todas as expectativas de público. Segundo ele, são 3.975 animais inscritos. No ano passado foram 4.247. A redução é devido à diminuição do número de pássaros, no entanto houve acréscimo de 10,3% na inscrição de ovinos, o gado leiteiro também teve um incremento de 17,5%, além do grupo bovinos. “São áreas importantes do agronegócio. É um bom sinal porque o pecuarista está voltando a investir e querendo mostrar seu produto”.

Uma das novidades do Parque para esta edição é a criação de um novo centro de eventos no final do Pavilhão do Gado de Corte, que anteriormente era usado para julgamentos. Um outro espaço acaba de ser criado em frente ao Pavilhão dos Pequenos Animais, destinado a julgamento de caprinos, pôneis e apresentações diversas. O subsecretário enfatiza que embora com poucos recursos, “estamos sendo criativos”.

O lançamento oficial da 42ª Expointer será nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, na Casa da Música da OSPA, no Centro Administrativo, às 14h, com a presença de lideranças setoriais. Na sequência, no próximo dia 19, os animais estarão ingressando no Parque e a tradicional chegada, prevista para as 6h contará com a presença de autoridades, sendo que o governador Eduardo Leite já confirmou presença. “Nunca um governador esteve presente neste evento e ele está sendo aguardado com expectativa. A chegada dos animais é uma atração importante porque dá início à Exposição e é a partir daí que as coisas começam a acontecer no Parque”.

O subsecretário José Arthur diz ainda que a chegada dos animais será marcada por outra tradição gaúcha, o Café de Cambona, este ano promovido pela prefeitura de São Nicolau, considerada a primeira querência do RS, localizada na região jesuítica do Estado. Historicamente, o Café de Cambona teria surgido através de um costume gauchesco adotado pelos mascates, que onde chegavam, faziam fogo e colocavam as cambonas com água para esquentar. Montavam um local parecido com um acampamento, desencilhavam os cavalos, tirando das malas de garupa o café, as bolachas e o açúcar. O Café de Cambona de São Nicolau conta com pratos típicos da culinária campeira, um deles o bolinho frito.

Outra participação de peso no evento, segundo José Arthur Martins, é da Prefeitura de Esteio, “um parceiro dos mais importantes na Expointer”. O subsecretário, além desta edição, ainda tem pela frente o desafio de preparar as comemorações dos 50 anos do Parque, em 2020. (Clarisse Ledur)

