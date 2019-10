LEBES é premiada no Top Ser Humano ABRH-RS/2019

Na última quarta-feira, dia 2 de outubro, a rede de varejo Lojas Lebes recebeu o prêmio Top Ser Humano, da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), na categoria Organização. Realizado desde 1993, o prêmio é o reconhecimento às empresas e profissionais que apresentam as melhores práticas na área de gestão de pessoas.

“Estamos muito felizes e orgulhosos em conquistar, pelo segundo ano consecutivo, essa importante premiação. Ganhar mais uma vez o Top Ser Humano reforça que estamos no caminho certo e que a valorização de nossos colaboradores e os esforços para facilitar sonhos estão sendo reconhecidos”, comemorou Otelmo Drebes, presidente da rede de varejo.

O Natalzão dos Sonhos Lebes, case premiado, teve como base o propósito da empresa de “Facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos”, transformando seus 3000 colaboradores em Facilitadores de Sonhos.

O projeto realizou os sonhos de crianças através da ação Papai Noel dos Correios (2017) e da arrecadação de brinquedos e roupas para a 8ª edição do Natal Solidário em Eldorado do Sul (2018). A magia tornou-se ainda mais significativa quando a Lebes também transformou sonhos de seus talentos internos em realidade com entrega de televisões, bicicletas, máquinas de lavar, geladeiras, viagens e até a reforma da casa de um colaborador.

“É muito gratificante ver um projeto tão especial como este, que uniu e engajou a empresa como um todo, ser premiado. Vamos seguir assim, sempre com foco em nosso propósito de facilitar o acesso das pessoas a seus sonhos”, completa Otelmo Drebes.

