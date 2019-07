LEBES investe R$ 30 milhões em transformação digital

Sempre com o propósito de facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos, a rede de varejo Lojas Lebes acaba de lançar o seu aplicativo para celular, que materializa toda a Transformação Digital na qual a empresa vem investindo nos últimos anos.

Utilizando as melhores tecnologias disponíveis no mercado mundial, e com uma visão Omnichannel, a Lebes empoderou ainda mais os seus clientes. Agora ele compra qualquer produto, paga como quer e recebe onde quiser sem qualquer barreira. Inclusive, através do App será possível abrir crediário digital e ter um limite de crédito aprovado em poucos minutos. Nas próximas semanas será disponibilizada a compra online através desta forma de pagamento. Além disso, o cliente poderá retirar o seu pedido em qualquer loja sem custo e solicitar entrega de mercadorias pequenas em até 2 horas.

Outra novidade para o mercado de varejo é o empréstimo pessoal digital. Através do aplicativo, qualquer pessoa pode solicitar empréstimo à Lebes Financeira e escolher se o valor será depositado direto na sua conta ou retirado em qualquer filial. “O App da Lebes é um marco na história da nossa empresa e simboliza a grande onda da Transformação Digital pela qual estamos passando”, comenta Otelmo Drebes, presidente da rede de varejo.

Diversas práticas mostram essa atuação cada vez mais “phygital” da Lebes. A rede de varejo, por exemplo, disponibiliza a Troca Facilitada, que permite a aquisição de um produto via internet e sua troca na loja física.

A Inteligência Artificial também já vem sendo implementada na Transformação Digital da Lebes, que melhora ainda mais a experiência de compra dos clientes. Um exemplo é a atendente virtual “Lê”, que está à disposição para auxiliar o consumidor 24 horas por dia.

Todas estas novidades, que hoje já estão na palma da mão dos clientes, têm por trás uma enorme movimentação para transformar a Lebes analógica em totalmente digital. O objetivo é deixá-la mais ágil, escalável, segura, integrada, inovadora, alinhada com o negócio, colaborativa, protagonista, com maior diferencial competitivo e adaptável às mudanças.

O processo iniciou em 2018 com a contratação de consultorias e a formação de um Comitê Estratégico de TI, que definiram juntos os passos da Transformação Digital. “Promovemos a mudança da arquitetura de inovação com a utilização de um software de barramento que facilita a integração das mais diversas aplicações. Integração é a palavra que define a Transformação Digital da Lebes, pois permite plugar inovações conforme forem surgindo. E o App é a primeira novidade a ser conectada nesta estrutura”, explica LuisBrocca, diretor de TI e Controladoria da Lebes. Segundo o diretor, a empresa padronizou também o CloudComputing, plataforma de dados em nuvem altamente escalável e disponível, que garante armazenamento com mais segurança.

Na onda da Transformação Digital, a Lebes é uma das primeiras varejistas do Brasil a adquirir a plataforma S/4 Hana, versão mais moderna do SAP. Esta tecnologia será responsável por todo o backoffice da companhia, buscando cada vez mais governança e melhor gestão de seus processos.

Neste movimento, a rede utiliza também a plataforma Neogrid, que, influenciada pela Inteligência Artificial, melhora e agiliza os processos de compra, de estoque, de distribuição e de integração com os fornecedores.

Outro parceiro estratégico é a 4All, responsável por traduzir em soluções e aplicativos, várias etapas da Transformação Digital, principalmente nas que melhoram a experiência deste consumidor em sua jornada junto à marca.

E para conhecer melhor os seus clientes e se relacionar com eles de forma cada vez mais personalizada, a Lebes investiu no Context 360 da Pmweb. Com esta plataforma, a empresa tem uma visão completa dos consumidores, o que permite a estruturação de um data lake, potencializando e otimizando a mineração dos dados. Os resultados são melhorias na gestão com decisões e ações ainda mais assertivas e individualizadas.

“A Lebes já está estruturada e preparada para continuar inovando na era digital. Inclusive já contamos com uma consultoria para gestão de mudanças, que está fazendo a transição junto aos nossos colaboradores. Iniciamos também a jornada para a Transformação Ágil, incentivando a adoção de metodologias que usam o trabalho colaborativo entre as áreas, melhorando assim a qualidade e assertividade dos projetos. Este é o início da nova Lebes e muitas outras novidades ainda estão por vir”, comenta Otelmo Drebes, presidente da rede de varejo.

