Lide RS: presidente da AL apresenta programa de desburocratização do Estado

Em evento realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide RS) na manhã desta quinta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa do RS, Luís Augusto Lara, apresentou aos participantes o programa Cresce RS. Lara destacou que o Cresce RS fará a integração do poder público e iniciativa privada em ações para desburocratizar operações do Estado.

Entre os principais temas debatidos estão os males da burocracia, o tamanho do Estado e a carga tributária. O presidente da Assembleia apresentou alguns dos projetos que são monitorados pelo Cresce RS. Entre eles, estão o prolongamento da pista do Aeroporto Salgado Filho; além de concessões de rodovias, ferrovias, hidrovias, parques e gás natural.

Cresce RS



O Cresce RS é dividido em três etapas: infraestrutura e logística, desburocratização e fomento dos bancos públicos. Promovido pela Assembleia Legislativa, a iniciativa conta com o apoio dos chefes de Poderes, presidentes de federações empresariais, reitores de universidades públicas e privadas, órgãos de fiscalização e controle e entidades civis organizadas.

Deixe seu comentário: