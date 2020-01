Acontece Lifar lança repelente aerossol e com proteção solar para o verão

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Praticidade e multifuncionalidade é tendência em todos os segmentos atualmente. Pensando nisso, o Laboratório Lifar, empresa do Grupo Dimed/Panvel, lança neste verão Spray Repelente FPS Aerossol da marca Vivaz Out!. A novidade possui a dupla função de protetor solar e repelente contra insetos, com a vantagem do aerossol para facilitar a aplicação.

Com fator 30, o produto protege dos raios solares UVA e UVB, enquanto a função repelente age em até 10 horas. A novidade é resultado do foco em inovação do Grupo Dimed, entendendo que o consumidor tinha dúvidas sobre a ordem de aplicação do repelente e do protetor solar. Para resolver e simplificar a questão, a empresa aposta em um produto completo para o verão, exclusivo no segmento.

A formulação tem teste de eficácia e segurança dermatológica, secagem rápida, com a vantagem do custo benefício: o cliente leva um produto repelente, e a proteção solar sai praticamente de graça. Disponível em embalagem de 200ml, o produto está em primeira mão às lojas da rede Panvel Farmácias. Demais varejistas interessados podem entrar em contato pelo lifar@lifar.com.br .

