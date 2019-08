Marcelo Medeiros fala sobre as estratégias para reconstrução de um clube na ACPA

Em 2016, o Sport Club Internacional, de Porto Alegre, enfrentou um de seus maiores dilemas, tanto no esporte, foi para 2ª Divisão, quanto financeiramente, porque perdeu receita. De lá para cá, o Inter profissionalizou a sua administração, aumentou as receitas e retomou sua caminhada esportiva ao voltar para Série A do futebol brasileiro. É conselheiro do Inter há trinta anos.

“As estratégias para a reconstrução de um clube” é o tema do bate-papo com presidente do Sport Club Internacional, de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, nesta terça-feira, 6/8, durante a reunião-almoço MenuPoa, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. Ele foi eleito em 2017 e reeleito para o biênio de 2019 e 2020.

Medeiros é oriundo de uma família de colorados. O avô, Afonso Paulo Feijó, foi presidente do Internacional em 1945, ano da conquista do primeiro hexacampeonato gaúcho. Seu tio, Marcelo Feijó, comandava o Inter em 1979, ano da conquista do título, ainda inédito, de campeão brasileiro invicto. Gilberto Medeiros, pai de Marcelo, presidiu o Inter em 1987, ano que o clube foi vice‑campeão brasileiro.

MenuPoa acontece às 12h no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre.

