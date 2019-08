Mestres Churrasqueiros do União Cooks preparam especial Fogo de Chão neste sábado (17), aberto ao público

A Qualidade Gourmet vem ganhando espaço na Capital. A casa, administrada por um grupo de gourmets, comercializa cortes especiais de cordeiro, entre outras opções, inclusive com uma carta de vinhos que são referência na América Latina. Os cordeiros, que constituem o carro-chefe da casa, são abatidos jovens, o que concede à carne sabor e textura únicos.

As novidades da Qualidade Gourmet ficam para a excelência de seus produtos, além do espaço que o local oferta, uma ampla cozinha e salão com condições de abrigar reuniões empresariais, happy hours e eventos diversos, com capacidade para 50 pessoas. Além disso, no pátio da casa, um fogo de chão vem se tornando uma das atrações pelas suas peculiaridades.

Neste sábado 17, a casa abre as portas para receber quatro mestres churrasqueiros da tradicional Confraria União Cooks, do Grêmio Náutico União, que vão assar cordeiros para uma prévia do IV Festival Internacional de Cordeiro de Rivera/Uruguay, que estará acontecendo em breve.

Os ingressos para o fogo de chão deste sábado estão sendo comercializados na própria loja, que fica no Bairro Três Figueiras, Rua Comendador Creidy, 120. O ingresso custa 80 por pessoa, com uma carta de vinhos nacionais e argentinos. O evento é aberto para homens e mulheres e inicia às 11h deste sábado (17). No comando do assado, os chefs do União Cooks, verdadeiros mestres churrasqueiros do cenário gaúcho. Chico Vacca, Eduardo Bulcão, Jorge Ferla e Romano Botin.

Reversas pelos fones 99370.7088 e 99243.4451

Deixe seu comentário: