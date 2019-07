Montoya é liberado pela direção gremista para se apresentar ao Racing

Walter Montoya foi liberado pelo Grêmio. O jogador já está a caminho dos Estados Unidos, onde irá se juntar ao elenco do Racing para realizar a pré-temporada do time argentino. Montoya tinha vínculo de empréstimo com o Grêmio desde o começo desse ano. O volante se mantém como jogador do Cruz Azul, time mexicano detentor dos direitos, e agora passa a ser emprestado para o Racing de Alvellaneda.

O meio-campista chegou ao Tricolor como reposição para o time de Renato, logo após o clube ter negociado o meia Ramiro. Mesmo assim, não conseguiu ganhar espaço. Foram apenas 12 jogos com a camisa gremista, sendo 9 como titular. Montoya balançou as redes duas vezes no primeiro semestre: pelo Gauchão, nas vitórias diante do São José e do São Luiz de Ijuí.

Agora no Racing, Montoya voltará a trabalhar com o treinador Eduardo Coudet. A contratação do jogador foi uma indicação do técnico, que comandou o Rosario Central em 2016. Coudet e Montoya eliminaram o Grêmio na Libertadores daquela edição.

O Grêmio não pretende ir ao mercado para repor a saída do jogador.

