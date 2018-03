Morreu em Brasília o jornalista Toninho Drummond

Morreu na sexta-feira (23) o jornalista Antonio Carlos Drummond, ex-diretor da TV Globo em Brasília, conhecido como Toninho Drummond, aos 82 anos. Ele estava internado com pneumonia e infecção nos rins e morreu de falência de múltiplos órgãos.

O velório será realizado neste domingo (25) no Cemitério Campo da Boa Esperança, em Brasília, das 12h às 17h. O corpo será cremado na segunda-feira (26) em Valparaíso, em Goiás.

O jornalista comandou por 25 anos a direção da sucursal de Brasília e aposentou-se em julho de 2012. No final daquele ano, recebeu uma homenagem especial do prêmio Engenho de Comunicação, como personalidade da comunicação.

Ele participou de coberturas importantes da cena política brasileira, como a primeira eleição direta para presidente, em 1989; e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Também esteve presente da entrevista exclusiva do ex-presidente Ernesto Geisel à TV Globo dentro do trem-bala que ia de Tóquio para Kioto. Na ocasião, Geisel falou sobre as dificuldades de comandar o País. Toninho também participou da implantação do Bom Dia Brasil.

Pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista. “Meus pêsames pela morte do grande jornalista Toninho Drummond, expoente do jornalismo brasileiro que participou de coberturas importantes no País, sempre com profissionalismo e competência. Meus pensamentos estão com os amigos e os familiares”, escreveu o presidente na rede social.

Em nota de pesar, a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) disse lamentar profundamente a morte. “Toninho Drummond deixa um importante legado de dedicação e compromisso com o jornalismo […] Além de grande profissional, Toninho Drummond foi uma personalidade que conquistou uma legião de amigos e admiradores”, diz a nota, assinada pelo presidente da entidade, Paulo Tonet Camargo.

Biografia

Toninho Drummond nasceu em Araxá, Minas Gerais, em 31 de janeiro de 1936. Mudou-se para Belo Horizonte para estudar direito, curso que não chegou a concluir, pois começou a trabalhar como jornalista. Iniciou sua carreira no início da década de 1960, como repórter do jornal O Estado de Minas, primeiro cobrindo polícia e, em seguida, política. Simultaneamente, trabalhava na sucursal mineira do jornal Última Hora.

Afastou-se das atividades jornalísticas entre 1966 e 1970, durante o governo de Israel Pinheiro em Minas Gerais, que o convidou para ser seu assessor. Três anos depois, no entanto, voltou a trabalhar com jornalismo, dessa vez na televisão. A convite de Armando Nogueira, então diretor da Central Globo de Jornalismo, assumiu a direção do jornalismo da Globo em Brasília. Inaugurada em 21 de abril de 1971, o sinal da emissora atingia, além do Distrito Federal, as cidades de Goiânia, Anápolis, Cristalina, Luziânia e outras localidades de Goiás.

Toninho Drummond entrou para a Globo com a incumbência de fortalecer a participação da capital federal nos telejornais de rede e incrementar o noticiário político. Para implementar seu projeto, precisou enfrentar um difícil momento da política nacional brasileira. Devido à contundente atuação da Censura durante o governo do general Emilio Garrastazu Médici, o jornalismo político tinha pouca expressão nos telejornais da emissora, o que fazia com que Brasília quase não participasse da programação de rede. A sucursal produzia basicamente o noticiário local, cobrindo os acontecimentos e problemas da cidade.

Somente em março de 1974 Geisel iniciou um processo de abertura política lento e gradual, e teve como uma das medidas a diminuição da severa ação da censura sobre os meios de comunicação.

Diplomaticamente, Toninho Drummond construiu espaço para o desenvolvimento do jornalismo em Brasília. Sob sua direção, o jornalismo da emissora desenvolveu-se, aumentando sua equipe e sua participação no noticiário nacional. Os repórteres passaram a cobrir diariamente o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e os ministérios, ampliando as notícias sobre política brasileira em todos os telejornais, especialmente no Jornal Nacional.

