Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e o acesso ao Hospital São Lucas e ao Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, a nova ponte da Avenida Ipiranga será inaugurada nesta sexta-feira (16). Com investimento de R$ 2,6 milhões, o evento de entrega está marcado para às 9h, no pórtico principal da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6681).

A obra foi realizada a partir de um termo de cooperação assinado entre a prefeitura de Porto Alegre e a Pontifícia Universidade Católica (PUC). O termo prevê a adoção do canteiro central da avenida Ipiranga pela instituição, além de manutenção e implementação de melhorias entre as ruas Doutor Salvador França (3ª Perimetral) e Professor Cristiano Fischer.

