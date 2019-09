O Grêmio se reapresentou com um treino coletivo em Porto Alegre

Após goleada sobre o Santos, na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, no último sábado (21), na Vila Belmiro, em São Paulo (SP), o plantel gremista se reapresentou na tarde desta segunda-feira (23) já visando a próxima rodada da competição. Na quinta-feira (26), o Tricolor enfrenta o Avaí, às 20h, na Arena.

Os atletas que atuaram contra o Santos no fim de semana realizaram atividades de recuperação muscular na academia. Alguns deles, como os atacantes Everton e Luan e o volante Matheus Henrique e o lateral Léo Moura participaram de uma atividade com bola em espaço reduzido. O lateral ainda participou do coletivo.

No campo principal, os atletas que não atuaram no último jogo enfrentaram o time sub-20 do Grêmio, acrescidos de alguns atletas do Grupo de Transição. Fora de campo, o atacante Felipe Vizeu e o zagueiro Pedro Geromel correram ao redor do gramado.

Na atividade com bola, o time reserva venceu por 4 a 0 com três gols marcados por André e um anotado por Luciano.

O plantel gremista volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira (24) no CT Presidente Luiz Carvalho.

Copa Seu Verardi

O Grêmio segue em recuperação na disputa da Copa Seu Verardi. Na tarde desta segunda, em partida válida pela sétima rodada, o Grupo de Transição gremista bateu o São José no estádio Passo D’areia pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Isaque e Joanderson.

Com o segundo triunfo consecutivo na competição, o Grêmio soma seis pontos, na quarta colocação do Grupo C. Volta a atuar na quinta-feira, à noite, no estádio dos Eucaliptos contra o Avenida.

