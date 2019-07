O grupo principal do Inter realizou uma atividade especial com o time sub-20

A fria sexta-feira (5) foi de atividade especial no CT Parque Gigante. Sob a baixíssima temperatura de Porto Alegre, o grupo colorado foi dividido em dois e realizou dois treinamentos diferentes pela manhã: um trabalho técnico e um jogo-treino contra o time sub-20.

Na primeira parte o treinador Odair Hellmann comandou um trabalho técnico de finalização e atividade em campo reduzido com os jogadores que disputarão um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas neste sábado (6). Depois, o restante do grupo foi ao campo e enfrentou o time sub-20 do Inter numa atividade especial. A equipe iniciou com: Danilo Fernandes; Bruno, Roberto, Emerson e Erik; Lindoso, D’Alessandro, Neilton, Sarrafiore e Parede; Tréllez.

O primeiro tempo começou com a equipe profissional pressionando e marcando o gol de abertura com o colombiano Tréllez. Parede fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e o atacante chegou finalizando de letra. Depois, o jogador marcou mais um. Parede roubou a bola do zagueiro, passou para Tréllez, que chutou de primeira e mandou no canto do goleiro. Ainda foram criadas mais algumas ótimas chances, mas o placar seguiu igual até o intervalo.

Na segunda etapa, muitas alterações foram feitas nos dois times e vários garotos do Celeiro de Ases foram utilizados, tanto por Odair, quanto pela comissão técnica do time júnior. As equipes criaram oportunidades dos dois lados, mas o resultado acabou ficando o mesmo do primeiro tempo, 2 a 0 para o elenco principal.

Deixe seu comentário: