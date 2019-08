O mercado reduz para 5,25% a previsão para a taxa básica de juros no País no fim do ano

Depois do último encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central), na semana passada, os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic, a taxa básica de juros, no fim de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe, divulgado nesta segunda-feira (05), pelo BC, aponta que a mediana das previsões para a Selic em 2019 passou de 5,50% para 5,25% ao ano. Há um mês, estava em 5,50%.

A projeção para a Selic no fim de 2020 permaneceu em 5,50% ao ano, ante 6,00% de quatro semanas atrás. Para 2021 e 2022, as projeções seguiram em 7% ante 7,50% de um mês antes. Na semana passada, o Copom anunciou o corte da Selic de 6,50% para 6,00% ao ano – foi a primeira queda após 16 meses de estabilidade. Os economistas agora esperam um novo corte de 0,50 ponto porcentual na Selic já em setembro. Com isso, a taxa atingiria novo piso histórico, de 5,50% ao ano.

Ao justificar a decisão da semana passada, o BC reconheceu uma evolução no cenário básico e no balanço de riscos para a inflação. Além disso, sinalizou que devem ocorrer cortes adicionais da taxa. As projeções mais recentes do BC, considerando o cenário de mercado, apontam para inflação de 3,6% em 2019 e 3,9% em 2020 – dentro das metas estabelecidas para esses anos.

No grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a mediana da taxa básica em 2019 foi de 5,50% para 5,13% ao ano, ante 5,50% de um mês antes. No caso de 2020, passou de 5,63% para 5,38%, ante 6,00% de quatro semanas atrás.

A projeção para o fim de 2021 no Top 5 foi de 7,25% para 7,00%. Há um mês, estava em 7,25%. Para 2022, a projeção do Top 5 permaneceu em 7,00% ao ano, igual a um mês antes.

Estimativa para a inflação

A previsão dos economistas para o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), em 2019 e 2020 foi mantida em 3,80% e 3,90%, respectivamente. O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2021, que seguiu em 3,75%. No caso de 2022, a expectativa permaneceu em 3,50%.

A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50% a 5,50%).

As projeções mais recentes do BC, considerando o cenário de mercado, apontam para inflação de 3,6% em 2019 e 3,9% em 2020. Elas constaram no comunicado do Copom divulgado na semana passada.

Projeção para o PIB não teve alteração

A expectativa de alta para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2019 seguiu em 0,82%. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,10%. No fim de junho, o BC atualizou, por meio do RTI (Relatório Trimestral de Inflação), sua projeção para o PIB em 2019, de alta de 2,0% para elevação de 0,8%.

No Focus desta segunda-feira, a projeção para a alta da produção industrial de 2019 foi de 0,50% para 0,23%. Há um mês, estava em 0,70%. No caso de 2020, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 3,00% para 2,75%, ante 3,00% de quatro semanas antes.

